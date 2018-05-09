Bilal Erdoğan’dan Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’ye ziyaret

Dr. Suat Cebeci’yi makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’yi makamında ziyaret etti. Rektörlük görevine atanmaları dolayısıyla Prof. Dr. Cebeci’yi tebrik eden Bilal Erdoğan, başarı dileklerini ileterek Yalova Üniversitesi’nin büyük gelişme kaydedeceğine inandığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Suat Cebeci de, Bilal Erdoğan’a üniversitenin genel durumu hakkında bilgi verdi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından İlim Yayma Vakfı’nın Yalova’daki faaliyetlerini anlatan Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Suat Cebeci’ye hediye takdim ederek kurumdan ayrıldı.