Yalova''da bunalıma giren gümrük memuru köprüden atladı.

Edinilen bilgiye göre, kanser hastası olan gümrük memuru A.K.S., bir süreden beridir ailevî meseleler yaşıyordu. Bunalıma giren şahıs, bugün öğlen saatlerinde aracı ile Osmangazi köprüsüne geldi. Köprü üstünde aracını durduran şahıs, kendini körfezin serin sularına bıraktı. Sulara gömülerek gözden kaybolan şahsın cesedini deniz polisi çıkardı. A.KS'nin cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.