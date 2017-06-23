Camiler bayrama hazır

Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerin temizliğini yapan Altınova Belediyesi, Bayram hazırlıklarını da hızlandırdı. Buharla yıkanan cami halıları mikroorganizmalardan da arındırılıyor.

Altınova Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Camilerin dış temizliği, bahçe düzenlemesi ve iç temizliğini gerçekleştiren Altınova Belediyesi Fen işleri Amirliği’ne bağlı ekipler, titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Özel araçların ve tekniklerin kullanıldığı temizlik çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

İlçede bulunan camilerin bakım ve temizlik çalışmalarının sadece Ramazan Ayına yönelik bir uygulama olmadığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Biz ilçemizdeki tüm camileri temizliklerini diğer aylarda da periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda oldukça hassasız” diye konuştu.

Cami görevlileri de yaptıkları açıklamada Başkan Oral ve cami hizmetlerinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Altınova Belediyesi’nin bu hizmetini takdirle karşılıyoruz. Camilere sadece temizlik hizmeti verilmiyor, çevre düzenlemeleri başta olmak üzere camilerimizin her türlü ihtiyaçlarını belediye karşılıyor. Böylesine hayırlı hizmetler için ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.