Çevre Günü’nde Marmara Denizi için korkutan tablo

Artüz, bu projenin hayata geçmesi durumunda 7 ay içerisinde Marmara Denizi’nde tüm yaşamın sona ereceğini dile getirdi.

Yalova Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Atatürk’ün bahçesindeki ağacın bir dalını kesmemek için köşkünü raylar üzerinde yürüttüğü Yürüyen Köşk’te bir program düzenledi. Programa Hidrobiyolog Levent Artüz konuşmacı olarak katıldı. Burada Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi’nin hayata geçmesi ile birlikte Marmara Denizi’nde yaşanacak çevre felaketine değinen Artüz, nehirdeki atıkların Marmara’ya deşarj edilmesi durumunda 7 ayda denizdeki tüm canlılığın yok olacağını vurguladı. Artüz konuşmasında, “Şu anda Marmara Denizi’nin başında öyle büyük bir bela var ki diğer her şey çok hafif kalır. Bunun adı da Ergene Derin Deşarj. Ergene Derin Deşarjında ne yapılmak isteniyor. Bilimsel literatürdeki Dünyanın bilinen en kirli akarsuyunun atıklarını Marmara Denizi’nin açıklarına bırakmak isteniyor. Ergene Nehri’nin birçok noktasındaki asit miktarı akbabanın midesindeki asitle aynı oranda. Bu kezzaptan bile daha kuvvetli bir asit. Ergene’deki kirletici unsurları Tekirdağ’ın oradan Marmara Denizi’nin bin 450 metre uzağına salacaklar. Ne olacak diye bir modelleme yaptık. En fazla 3 ay içerisinde Marmara Ereğlisi’nden Karabiga Burnu arasındaki bölgede hiçbir canlı kalmayacak. 7 ay içerisinde Marmara Denizi’nde hiçbir canlı kalmayacak” dedi.