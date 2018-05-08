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08 Mayıs 2018 13:59

CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan oldu

CHP Yalova İl Başkanı Ertan Şener’in milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesi sonrasında boşalan makama İl Genel Meclisi Üyesi Bahar Doğan getirildi.

CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan oldu

08 Mayıs 2018 13:59


CHP İl başkanı Ertan Şener’in milletvekili aday adaylığına başvurması üzerine bu görevi vekaleten yürüten İl Başkan Vekili Bahar Doğan, İl Yönetim Kurulunun yaptığı toplantı sonrasında oy birliği ile CHP Yalova İl Başkanlığı görevine getirildi. Partililere teşekkür eden Doğan, “Bu görevin yükünü ve sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Yönetim Kurulu arkadaşlarımın oy birliği ile İl Başkalığı görevine getirilmem dolayısıyla teşekkür ediyorum. Zor ve kısa zaman dilimi içerisinde 24 Haziran seçimlerine partimizi hazırlamak durumundayız. Aynı zaman da cumhurbaşkanı adayımız olan Muharrem İnce için de Yalova bütününde çalışmak, sandıklarda güvenliği sağlamak için gayret edeceğiz. Yalova genelinde partimizi başarılı kılmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.




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