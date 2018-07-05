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05 Temmuz 2018 12:43

CHP’den şok karar

CHP Yalova İl Teşkilatı, parti üyesi olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Belediye Meclis Üyesi Adil Ürekli’yi partinin grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti.

CHP’den şok karar

05 Temmuz 2018 12:43


Yalova Belediye Meclisi CHP grubu, seçimin ardından grup toplantılarını belediyede yapıyordu. Ancak CHP Yalova İl Teşkilatı aldığı kararla bu toplantıları son 2.5 yıldır CHP İl Binasında yapmaya başladı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli o günden bu yana toplantılara katılmadı. CHP Grubu imarla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıları ise belediyede yapmayı sürdürdü. Salman, Güleç ve Ürekli, belediyedeki imar konularının görüşüldüğü toplantılara ise katıldı. Ancak CHP Teşkilatı bunu yeterli bulmayarak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli’yi CHP İl Disiplin Kurulu’na sevk etti.


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın ise, "Belediyenin bürokratlarına bilgi vermesi için partiye götürmem doğru olmazdı. O nedenle imar konularının görüşüldüğü belediyedeki toplantılara katıldım" dediği öğrenildi.


CHP Yalova İl Teşkilatının disiplin kurulunda ne gibi bir karar alacağı, Salman, Güleç ve Ürekli’i hakkında alınan bu kararı MKYK’ya sevk edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.




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