CHP’li heyete YTSO başkanından sitem

Becan, “Kepenk kapattı, adam çıkardı diyerek motivasyonu bozarsak hepimiz batarız” dedi.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tayan, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP PM Üyesi Turan Hançerli ve İl Başkanı Bahar Doğan’dan oluşan heyet YTSO’yu ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan mevcut ekonomik durum ve çözüm yolları kitapçığını YTSO Başkanı Tahsin Becan’a sunan Tahsin Tayan, “Bugün YTSO’dan başlayarak bütün odaları ziyaret edeceğiz. CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen heyetle günü Yalova’da geçireceğiz. Kılıçdaroğlu ve ekonomi heyetinin hazırladığı raporu getirdim. Ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntıların sebepleri ve Kılıçdaroğlu’nun çözüm önerileri bu kitapçıkta yer alıyor. Ülkemiz ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor. Biz de bunu sanayi kentlerinde sanayi kuruluşları ve STK’lara anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda anlatılanları sizlerin de değerlendirerek mevcut hükümeti uyarmanız gerektiğini düşünüyoruz. Hükümetin yanlış politikaları ülkeyi bu duruma getirdi. Rant ve inşaat sektörünün bu ülkeyi taşıyamadığını anlamak gereklidir” dedi.

Hançerli ise, kaç işletmenin kepenk kapattığını ve kaç işçi çıkartıldığını sordu. Bunun üzerine konuşan Becan, “Bundan sonra daha çok çalışıp fazla masraflarımızı kısacağız. Ama mecbur kalmazsak, işçi çıkartmak, eleman çıkartmak en son çare olmalı. Onların da bakmak zorunda olduğu aileleri var. Bizler 100 TL kazanıyorsak 50 TL kazanalım, 50 TL harcayalım sıkıntı yok. Artık bu başımıza geldi. Buna katlanmak zorundayız. Hep birlikte olmak zorundayız. Yoksa kepenk kapattı, adam çıkardı diyerek motivasyonu bozarsak hep beraber bu gemide batarız” sözleri odada buz gibi bir havanın esmesine sebep oldu.

CHP heyeti ardından bir süre daha oturup odadan ayrıldı.