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CHP'nin Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman:

CHP tarafından yeniden Yalova Belediye Başkan adayı gösterilen Vefa Salman düzenlediği basın toplantısında CHP Cumhurbaşkanı eski adayı ve CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce ve parti teşkilatı arasında yaşanan kavganın geride kaldığını söyledi.


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP tarafından bir kez daha aday gösterildi. Salman ardından bir basın toplantısı düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman akıllarda olan Muharrem İnce, Vefa Salman kırgınlığı konusunda da konuştu. Salman, “Muharrem İnce dünkü siyasetçi değil. Partisine son derece bağlı. CHP onun için her zaman birinci önceliklerden birisidir. Ben yaşanan kırgınlığın geride kalacağına eminim. Seçim sathı mahalline girdik. Artık kişisel kırgınlıkların yeri ve zamanı değildir. Ben de artık 26-27 yıllık siyasetçiyim. Onlarla uğraşacak, ona zaman harcayacak ve gündeme taşıyacak ya da kapris meselesi yapacak bir durumum yok. Önemli olan seçimi kazanmaktır. Önemli olan Yalova, Türkiye ve CHP'nin geleceğidir. Muharrem İnce de kesinlikle böyle bakacaktır” dedi.

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