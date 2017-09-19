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19 Eylül 2017 13:35

Çifte diplomalı temizlik işçisi

Yalova’da, çifte diplomalı temizlik işçisi kadın, bir yandan şehrin sokaklarını süpürürken, bir yandan da üçüncü üniversiteyi bitirmeye hazırlanıyor.

Çifte diplomalı temizlik işçisi

19 Eylül 2017 13:35


Genç yaşta evlenen 39 yaşındaki Beyhan Ayrancı, hep hayalini kurduğu üniversiteyi bir türlü okuyamadı. Kocasının Behçet hastalığına yakalanması üzerine Yalova Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Ayrancı, hep hayalini kurduğu üniversite için LYS sınavına girdi. Buradan aldığı puanla Eskişehir Üniversitesinde sosyal hizmetler bölümünü kazandı. Üniversiteyi sene kaybetmeden tamamlayarak başarıyla mezun olan Beyhan Ayrancı, yeniden üniversite sınavına girdi. Bu sefer de sosyoloji bölümünü kazanan Ayrancı, bu bulümü de başarıyla tamamladı.


Girdiği KPSS’den 68 puan aldığı için herhangi bir yere tayin olamayan temizlik işçisi Beyhan Ayrancı, şu sıralarda 3. üniversite için hazırlık yapıyor. Her molada parkta ders çalışan temizlik işçisinin en büyük hayali ise bir üniversitede öğretim görevlisi olabilmek.


Bütün bunları yaparken tek kızını da okutarak hemşire yapan Ayrancı, üniversite ve KPSS sınavlarına da hazırlanıyor. İş arasındaki molalarda dahi kitaplarını elinden düşürmeyen 2 üniversite mezunu temizlik işçisi, okuma azmi ile birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.


Vatandaşlar, yolları süpürürken gördükleri kadın temizlik işçisinin 2 üniversite mezunu olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.




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