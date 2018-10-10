Çiftlikköy'ün Sultanları evinde kazandı

Lig 2. Grup'un ikinci haftasında Yalova ekibi Çiftlikköy Belediyespor ile İzmit DSİ takımları karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ev sahibi ekip 3-2 kazanarak 2018-2019 sezonundaki ilk galibiyetini aldı.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-13 ve 25-11'le Çiftlikköy Belediyespor aldı. Ancak sonraki iki sette ise 25-19 ve 25-19'la İzmit DSİ üstünlük sağladı. Tie-break setine kalan maçı ev sahibi ekip 15-13 üstün gelerek mücadeleden 3-2 galip ayrıldı..

Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Antrenörü Mihrican Deviren, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, ”Evimizde oynadığımız maçı kazanmak güzeldi. 3-0 kazanabilirdik. Ancak Tecrübesizliğimiz sonucu maç 2-2'ye kaldı. Ancak tie-break setini alarak ilk galibiyetimizi aldık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da güzel sonuçlar alarak Yalova'yı voleybolda en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.