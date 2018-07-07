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07 Temmuz 2018 16:11

Çınarcık’ta sezon en yoğun günlerini yaşıyor

Marmara Bölgesi’nin en gözde tatil mekanlarından olan Yalova’nın Çınarcık ilçesi yaz sezonun en yoğun günlerini geçiriyor.

Çınarcık’ta sezon en yoğun günlerini yaşıyor

07 Temmuz 2018 16:11


Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar ilçeye akın ediyor. İlçedeki plajlar sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başlarken, gün boyunca neredeyse plajda yer bulmak mümkün olmuyor. Bu durum en çok işletmecilerin yüzünü güldürüyor. Yıl boyunca yazı beklediklerini belirten işletme sahipleri, “Bu yıl yaz başlarında ramazanın sona ermesi tatilcilerin ilçeye daha fazla rağbet göstermesine sebep oldu. İlçede nüfus ciddi oranda arttı. Hava sıcaklıklarının artması bize olumlu yansıdı. Uzun bir aranın ardından ilk defa memnun olacağız” dediler.


Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da ilçede sezonun oldukça yoğun geçtiğini vurguladı. Kurt, “İlçemizde yaz mevsimi oldukça yoğun geçiyor. Ülkenin her noktasından ve birçok ülkeden turisti ağırlıyoruz. Ama günü birlik ilçeye gelen yerli turist sayısı da önemli oranda arttı. İstanbul’un yakın olması dolayısıyla hafta sonunu Çınarcık’ta geçirip tatil yapan ve hafta başında yeniden İstanbul’a işlerinin başına dönen çok sayıda vatandaşımız var” dedi.




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