Çınarcık'ta ulaşım ihalesi gerginliği

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksicilerin şehiriçi ulaşım ihalesi ile ilgili yürütmeyi durdurma davası açmasının ardından şimdi de 106 Nolu Yalova Çınarcık ve Çevresi Minibüsçüler, Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi mahkemeye müracaat etti.

Çınarcık Belediyesi geçtiğimiz günlerde aldığı meclis kararı ile ilçede şehiriçi taşıma işinde çalışacak araçların 20 yıllığına kiralanması işini ihaleye çıktığını duyurmuştu. Bu ihale ilçede çalışan taksicilerin tepkisine sebep olmuş ve ihaleyi mahkemeye taşımışlardı. Taksicilerin ardından 106 Nolu Yalova Çınarcık ve Çevresi Minibüsçüler, Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi de yürütmeyi durdurma talebiyle Bursa 3. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Minibüsçüler, yaptıkları açıklamada, “Yapılacak olan bu ihaleler usulsüzdür. Her 3 belediyede meclis ve encümen kararlarını dava açmayalım diye son güne kadar gizlediler. Ama avukatlarımız aracılığı ile düzenlenecek ihalelerin iptali için davamızı açtık. Mahkemenin bu ihaleleri iptal edeceği çok kuvvetli ihtimaldir. Zira örnek teşkil eden bir çok dava mevcuttur. Mevcut hatlarda faaliyet gösteren araç sayısının yeterli olup olmadığı bu sayının yolcu talebinin karşılayıp karşılamadığı, her güzergahtaki ortalama yolcu sayısı, mevcut araçların doluluk oranları, ilave araçların çalışması halinde trafik güvenliğinin nasıl etkileneceği gibi konularda araştırma ve inceleme yapılmadığı tespit edildi. Bunların bile ihalenin iptali için yeterli olacağı kanaatindeyiz. Biz ihaleye girenlerin de mağdur olmasını istemiyoruz” dediler.