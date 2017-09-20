Cinayet zanlısı uykuda yakalandı

G. (37), Yalova jandarmasının sabaha karşı düzenlediği operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde dün daha önceden kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet olan L.G. ve Coşkun Gezen karşılaşmış, tartışma sonrasında silahına sarılan L.G. motosikleti üzerindeki Coşkun Gezen’in kafasına tek el ateş ederek öldürmüştü. Ola sonrasında kayıplara karışan cinayet zanlısını her yerde aramaya başlayan Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şahsın saklandığı evi tespit etti. Sabaha karşı düzenlenen bir operasyonla şahıs uykudayken yakalandı. Jandarma Alay Komutanlığına götürülen cinayet zanlısının ifadesi alındı. L.G.’nin silahı olaydan sonra attığını ancak korku ve telaşla silahı nereye attığını hatırlayamadığını söylediği öğrenildi.