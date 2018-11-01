Çocuklarda disleksiye dikkat

Bir çok çocukta rastlanan özgül öğrenme güçlüğü halk tarafından zeka geriliği ile de karıştırılabiliyor. Bu durumun bir zeka geriliği olmadığını vurgulayan Hale Nur Canata, tıbbî adı disleksi olan hastalıkla ilgili bilgiler verdi. 1-7 Kasım tarihlerinin Dünya Disleksi Haftası olarak kutlandığını belirten Canata, “Şunun kesinlikle anlaşılması lazımdır ki, özgül öğrenme güçlüğü zeka geriliği değildir. Disleksi, bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına nazaran düşük başarı göstermesi olarak tarif edilebilir. Eğitim süreci içinde edinilemez. Ömür boyu süren bir bozukluktur. Konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir hastalık olduğu için, kişinin eğitimini, mesleğini, günlük işlerini etkiliyor. Disleksi sıklı toplumda yüzde 1-15 arasında değişmektedir” dedi.

Özgül öğrenme güçlüğünün bir takım belirtileri olduğunu da dile getiren Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişimcisi Hale Nur Canata, “Disleksinin belirtilerini bilmek, bu durumu daha kolay anlamamıza yardımcı olur. Bu belirtiler, dil öğrenmede gecikmeler, konuşma bozukluğu, yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi vb, yetersiz motor gelişim,öz bakım becerilerinde güçlük, sakarlık, çizim becerilerinde sıkıntı, bazı kavramları öğrenmede güçlükler, sayıları, alfabeyi, saati ve haftanın günlerini öğrenmede güçlük diye sıralayabiliriz” diye konuştu.