Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

İnce bayram namazını köy camisinde kıldıktan sonra babasının mezarını ziyaret edip, annesinin elini öptü.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi Yalova’nın Elmalık köyü camisinde kıldı. Cami çıkışında köyün 100 yıllık geleneği gereği tüm cemaatle tek tek tokalaşan İnce ardından babası Şerif İnce’nin mezarını ziyaret etti. Babasının mezarı başında dua eden İnce, ardından annesi Zekiye İnce’yi ziyaret edip elini öperek bayramını kutladı.

İnce köyde verdiği bayram mesajında ise “Bizde bayramlarda geleneksel sıra olayı vardır. Herkes köyde birbirinin doğum tarihini bilir. Herkes bu sıraya göre diğerleri ile bayramlaşır. Bu gelenek benim için hiç değişmedi. Sadece askerdeyken bir kez katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde bu geleneğe devam edeceğiz. Ben bütün milletimizin, Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Daha nice güzel bayramlar diliyorum” dedi.

İnce bugün saat 18.00’de 90’ıncı mitingini memleketi Yalova’da gerçekleştirecek.