Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce memleketi Yalova’da oy kullandı

Oyunu ailesi ile kullanan İnce, “Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. En iyisi neyse o olsun” dedi. Kolundan tutan bir muhabire de takılan İnce, “Çocuk gibi çekiyorsun” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulunda 1118 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra hayırlı olsun dileklerini ileten İnce, bu esnada kolundan çeken bir muhabire de takılarak “Çocuk gibi çekiyorsun” dedi.

Ailesi ile oy kullanan İnce, Ankara’daki Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) hareket etmeden önce okul kapısında kısa bir açıklama yaptı. İnce, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan Ankara’ya YSK’nın önüne gidiyorum. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK’nın başında duracağım. Allah’ın izni ile bu iş olacak. Yalova, Cumhuriyetin kuruluşunda da Atatürk’ün karargahıydı. Yani 1929’dan 1938’e kadar burası karargahtı. İşte bakın karargah olmaya da başladı. Bu süreçte basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Demin bir arkadaş (muhabir) kolumu itse de ona da teşekkür ediyorum. O arkadaşı merak ediyorum. Sana da konuşacağım merak etme. Aşk olsun, sorun yok. Bende gırgır yaptım. Sen beni çekersen ben de böyle ifşa ederim. Buradaki 3 milletvekilimiz de zaten Ankara’ya gelecekler” dedi.