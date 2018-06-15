Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yalova’da

mitingini memleketi Yalova’da yaptı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bayramın 1. gününü memleketi Yalova’da geçirdi. İnce seçim kampanyasının 90. mitingini de yine Yalova’da gerçekleştirdi. Bayram arifesinde Yalova’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Demirtaş’ı Edirne’de ziyaret etti” eleştirisine de cevap veren İnce, “Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti diyor. 4 Mayıs’ta yani doğum günümde cumhurbaşkanı adayı oldum. O gün aday olunca dedim ki Türkiye çok kutuplaştı. Türkiye çok daraldı. Türkiye kavga içerisinde. Ben ülkeyi nasıl barıştırırım dedim. Önce Akşener’i ziyaret ettim başarılar diledim. Sonra Karamollaoğlu’nu ve Demirtaş’ı ziyaret edip başarılar diledim. Dedim ki bu yetmez bir şey daha yapayım. Siyaseti yumuşatayım, toplumu birleştireyim, kutuplaşmayı engelleyeyim diye gittim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ziyaret ettim. Şimdi çıkmış Demirtaş’ı ziyaret etti diyor. Erdoğan 2 dakika akıllı ol. Sen bana sordun mu ettin mi diye. Ben de ettim dedim. Saklım gizlim yok senden izin mi alacaktım ziyaret için. Yahu ben bu millet için seni bile ziyaret ettim. Sana bile katlandım” dedi.

“Herkes eteğindeki taşı dökecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren İnce, “Senin derdin terörü bitirmek ve sorunu çözmek değil. Sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyor şehit babası gibi konuşuyorsun. Bir gün geliyor barışmalıyız diyorsun. Erdoğan’ı ciddiyete davet ediyorum. Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde bu sorunu çözeceğim ve bu milleti barıştıracağım. Ama bunu kimseyi kandırmadan yapacağım. Ne yapacaksam milletin gözünün önünde yapacağım. Ne konuşacaksak TBMM’de konuşacağız. TRT’nin kanallarından birini bu işe tahsis edeceğim. O kanalda herkes eteğindeki taşı dökecek” diye konuştu.

CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Erdoğan’ın, “İnce’nin Diyarbakır mitinginde HDP’liler vardı” eleştirisine de cevap verdi. İnce, “Diyarbakır’a gitti alanda HDP’liler vardı diyor. Nereden anladın. Kokudan mı anladın. Milli İstihbarat Teşkilatına sormuş. Alanda HDP’liler varmış. Şu alanda HDP’liler olabilir. Bu alanda AK Partili olabilir. MHP’li İYİ Partili olabilir ben nerden bileyim kim nedir. Milli İstihbarat Teşkilatının adını değiştireceğiz. Adını Muharrem’i İzleme Teşkilatı koyacağız” dedi.

Yalova’ya Tıp Fakültesi sözü

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuşmasında Yalova’ya Tıp Fakültesi sözü de verdi. İnce, “Muharrem İnce Yalova’ya ne yaptı diyor. Muharrem İnce’nin gücü yoktu ki. Muharrem İnce muhalefet milletvekiliydi. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı olduğumda Yalova’ya Tıp Fakültesini nasıl kurduğumu herkes görecek. Taşköprü beldesindeki askeri hava alanını sivil havacılığı açacağımı herkes görecek. 2002’de size verdiğim sözü tutacağım. Cumhuriyet tarihinde 2 milletvekili çıkaran Yalova’dan 5 dönem arka arkaya milletvekili seçilen tek kişisi benim. Size borcum var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan’ın Millet Kıraathaneleri Projesini de eleştiren İnce, “Ben diyorum ki uzay, teknoloji, gelecek, nano teknoloji. O diyor ki bedava kek var. He mahalleye bedava kıraathane açacakmış. Kıraathanede çay olacakmış. Ama benim bir faydam oldu. Ben eleştirdikçe yanına çorba ekledi. En son Eskişehir’de Tatar Böreği ekledi. Menü zenginleşiyor sürekli. Yakında yanına köfte de eklemezse ben neyim” dedi.

Konuşmasının son kısmında Muharrem İnce’ye bir televizyon kanalında ekonomi tartışmaya davet eden İnce, “Sayın Erdoğan bana çırak diyorsun. Sen ustalık çıraklığı da bilmiyorsun. Bir söz, ‘Çırak ustayı geçemezse o meslek ölür’ der. Sen ustaysan senin istediğin bir kanalda sadece ekonomi konuşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

İnce mitingin sonunda halkı selamlayarak vatandaşlara çiçek attı.