Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Kurtcebe, jandarma ekiplerince Yalova’da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 69 yaşındaki Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kurtcebe’nin, 2015 yılında çizdiği karikatürlerle ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Denetimli serbestlik şartıyla salıverildi

Ünlü karikatüristin avukatının itirazı sonrası Kurtcebe bugün denetimli serbestlik şartıyla salıverildi. Nuri Kurtcebe ikamet ettiği bölgeye en yakın polis merkezine her gün gidip imza atacak. Olaydan sonra açıklama yapan Kurtcebe’nin avukatı A. Erdem Akyüz, "Nuri Kurtcebe’yi denetimli serbestlik ile özgür bırakmayı sağladık. İki gün iki gece kalem, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurtcebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek" dedi.

Öte yandan Kurtcebe’nin uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi