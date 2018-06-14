Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yalova’da yasal değişiklik mesajı

Tutuklu alan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı?" dedi.

Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda görkemli bir kalabalığa seslendi.

Erdoğan, “24 Haziran’da demokrasi bayramını kutlayacağız. Biz partimizi milletimizle beraber kurup yola çıktık. Her seçimde milletimizin artan teveccühü ile yolumuza devam ettik. Demokrasi ve ekonomide ülkemize sınıf atlattık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar önümüze çıkarılan tüm engellerin üstesinden milletimizin desteğiyle geldik. 16 Nisanda ülkemizin yönetim sistemini milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Şimdi ülkemizin gelecek yarım asrına bir asrına damga vuracak bir seçimin eşiğinde yine milletimizin huzurundayız. Beraberiz. Yine bir adım atıyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek istiyoruz. Bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne söylersek milletimize söylüyoruz. Ne yaparsak milletimiz için yapıyoruz.

Allah’a hamdolsun bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik.Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rüku ve secdede eğiliriz. Başka asla. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Millet ne derse o olur. Ama önce 24 Haziran” dedi.

Yalova’ya 11,5 milyarlık yatırım

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalova 24 Haziran’da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? Güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti’yi destekliyor muyuz? Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste Ak Parti’yi destekliyor muyuz? Vakit birlik vakti? Vakit Yalova vakti diyor muyuz? Yalova karşısında İstanbul gibi bir dünya şehriyle hemen yanında Bursa gibi bölgenin önemli şehirlerinden birisi ile komşu. Sahip olduğu imkanları ve coğrafi konumu en büyük avantajıdır. Huzurun ve refahın şehri Yalova bunların kıymetini çok iyi bilir. Biz de bu şehrin kıymetini bildiğimiz için 16 yılda Yalova’ya 11,5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 916 yeni derslik yaptık. Yalova’yı üniversite ile kim buluşturdu? Bay öğretmen mi buluşturdu, yoksa bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bugün üniversitemizin 15 bin öğrencisi var. Bay Muharrem ben fizik öğretmeniyim diyor. Sen bir tane fizik öğretmenisin. Saygı duyarım. Biz bu üniversiteden nice öğretmenler yetiştiriyoruz. Bizim de burada öyle bir adayımız var ki; genç dinamik cesur siyaset bilimcisi doktoralı böyle bir adayla Yalova’da yola çıktık” şeklinde konuştu.

“Kale içten fethedilir”

Parlamentoyu gençleştireceklerini belirten Erdoğan, “Parlamentoyu gençleştiriyoruz. Sandıkları patlatıyor muyuz gençler? Hakkını veriyor musunuz? Ahmet kardeşimle beraber misiniz? Hanım kardeşlerime soruyorum kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kale içeriden fethedilir unutmayın. Onun için iş sizde. Şimdi üniversitemizi yeni 4 fakülte ve 2 meslek yüksek okulu ile daha güçlendiriyoruz. Eski Etibank tesislerinin bulunduğu 70 dönümlük arazi üzerine uluslar arası bilim ve kongre merkezi kuruyoruz. Yüksek öğrenim öğrencileri için 1380 kişi kapasiteli üç yurt binası inşa ettik. 4260 kişi kapasiteli yeni yurtları da Yalova’mıza kazandırıyoruz. Kapalı yüzme havuzu, spor salonu, gençlik merkezi, Altınova Çınarcık’a spor salonu yaptık. 3’ü hastane, 14 sağlık tesisi yaptık. 400 yataklı devlet hastanesi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden temelini atıyoruz. Yalova’daki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, şehit yakınları, gazilere, engellilere yaşlılara toplam 331 milyon liralık kaynakla destek olduk. Bay Kemal engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya el vicdan. Halep oradaysa arşın burada. Yalanı bırakın yalanı. Genel başkan yalan söyler. Cumhurbaşkanı adayı da yalan söyler. Bunlar böyle, dürüst olun dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor. Yalana değil

24 Haziran’da da benim milletim kime oy vereceğini çok iyi biliyor. Toki vasıtasıyla 1410 konut projesini hayata geçirdik. Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden Yalova’yı yeni Toki projeleriyle destekleyeceğiz” dedi.

“Hiçbir hayırlı yatırıma evet demezler. Ama Bay Kemal de oradan geçiyor”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“2002 yılına kadar 25 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 55 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Toplam maliyeti 740 trilyon lira olan Yalova Çınarcık Armutlu yolunun yapımı sürüyor. Projedeki 3 tek tüp tünelde çalışmalar sürüyor. Proje 2021 yılında hizmete girecek. Ticarete turizme büyük katkı sağlayacak. İstanbul İzmir otoyolu aynı zamanda Yalova projesidir. Bu otoyolla Kocaeli Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa İzmir illerimizi birbirine bağlıyoruz. İzmit Körfezi’ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Yalova il sınırlarındaki bölümü trafiğe açtık. Osmangazi Köprüsü aynı zamanda Yalova’nın.

Bay Kemal de oradan geçiyor. Madem karşısın o zaman arabalı feribotu kullan. Bunlar hiçbir hayırlı yatırıma evet demezler. Dördüncü köprüyü ben yapacağım diyor. Nereye yapacaksın. Adres veremiyor. Niye? Adam dersini çalışmamış.Bu bir heyecan işi, aşk ister aşk. Biz aşığız, aşık. Biz bu yollarda Ferhat olduk, Ferhat. Biz dağları öyle deldik. Onun için yüzlerce tüneli öyle açtık. O aşk olmasa onlar yapılır mı? Şu anda sadece Artvin’de 40’ı aşkın tünel var. Arkadaş iş yapacaksın. Türkiye’nin otoyollar üzerindeki en uzun tüneli unvanına sahip Orhangazi tünelini de hizmete sunduk. Dün Trabzon Rize’deydim. Ovit tünelinin açılışını yaptık. Dünyanın en uzun ikinci tüneli. Burası kışın trafiğe kapalıydı. Şimdi hallettik. Yalova’ya bir tane de yat limanı kazandırdık. Armutlu iskelesini onardık. Balıkçı barınağı yaptık. Kapaklı’ya balıkçı barınağı inşa ediyoruz. Biz söz verdik mi yaparız. Ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Öyle sözü ver bunlar gibi, yok şu kadar para vereceksin. Doğru konuş. Yalova’nın içme suyu problemini çözdük. Su temin eden Gökçe Barajı’ndan suyu bir dere vasıtasıyla şehre getirdik. Böylece Gökçe Barajı Kurtköy derivayonunu 4 ay gibi rekor sürede tamamladık. Armutlu Saftdere Barajı’nı da hizmete aldık. Yalova’nın mümbit arazilerinin sulanmasını sağlayacak Armutlu Yumrudere Barajı’nı inşa ediyoruz. 7000 dekar araziyi böylece sulamaya açtık. Proje çalışması devam eden 6 sulama tesisiyle 35 bin dekar arazi daha sulanacak. Son 16 yılda Yalovalı çiftçilere 50 trilyon tutarında destek verdik”.

Yalovalı çiçekçilere destek

Çiçekçiliğe destek vereceklerini anlatan Erdoğan, “21 bin Yalovalı vatandaşımızı İş kur aracılığıyla iş sahibi yaptık. 338 trilyon lira tutarındaki teşviklerden 189 işveren ve sigortalımız faydalandı. 2002 yılına kadar kurulu organize sanayi bölgesi bulunmazken, bugün kurulan ve projesi devam eden 6 organize sanayi bölgesi bulunuyor. 2002 yılına kadar Yalova’da tamamlanmış sanayi sitesi yokken, konfeksiyoncular sitesinde üretim yapılıyor. 3 AR-GE merkezi kurduk. Burası konumu çok önemli, doğal zenginlikleri çok fazla ama yüz ölçümü küçük bir ilimiz. Yalova’da katma değeri yüksek projelere önem öncelik verilmesi gerekiyor. Gemi yat üretimi ve ihracatında önemli sahip Yalova’yı geliştireceğiz. Yüksek teknolojiye dayalı dalları teşvik ederek, güzellikleri bozmadan refahı arttıracağımıza inanıyoruz. Hollanda’yı Hollanda yapan çiçekçiliktir. Biz Yalova’mızı inşallah çok daha ileriye götüreceğiz. Katma değeri yüksek ürünleri geliştireceğiz. Çiçekçilik OSB için Akdere Barajı’nı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl inşaatına başlıyoruz. Armutlu’da yüksek standartlı otellerin kuruluşu da termal turizm potansiyeline katkıda bulunacaktır. Planı daha önce hazırlanmıştı. Aktif hale gelmesini sağlayacağız. Tüm bu alanlarda

Yalova’yı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“İnce’nin Yalova’ya kazandırdığı bir hizmet biliyor musunuz?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yalova’nın bir milletvekili var. Şu anda Cumhurbaşkanı adayı. Kim olduğunu biliyorsunuz. Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili partisinde grup başkan vekilliği yaptı. Genel başkan adayı da oldu. Bu kişinin Yalova’ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Yalova’da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Yapılan eserlerin hepsinin altında benim ve AK Parti’nin imzası var. Bundan sonra yaparsa kim yapar. Ama hakkını yemeyelim, bu milletvekilliğinin Yalova’ya hayrı dokunmamış olsa da yaptığı işler var. Edirne’de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin sözde genel başkanını ziyaret ediyor. Şu hale bak ya” şeklinde konuştu.

“Adaylık şartları arasına tutuklu olmayı da koyacağız”

Erdoğan, şunları kaydetti: “Benim millî, yerli inançlı Yalovalı kardeşim, böyle birisini asla desteklemez. Bırakın çıksın diyor. Ya zaten sizin özellikle bu ülkede vatanseverlik diye bir derdiniz yok. Hakkari’de Bay Kemal bir tane Türk Bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem de Diyarbakır’da malum partinin desteğiyle miting yaptı. Ama biz bayrağımızla, parti bayrağıyla beraber yapıyoruz. Onbinlerle beraber yapıyoruz. Bu kişi 6-8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır’da dökülün sokaklara demek suretiyle orada 53 tane Kürt kardeşimizin ölmesine sebep olan kişi değil mi? Ya sen bunu nasıl gider ziyaret edersin. Bunlar katillerle beraber. Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber. Ne olacak Genel Başkanı Ankara’dan İstanbul’a sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Yanlarında yine bunlar var. Aynı tarihteki olaylarda 15 yaşında Yasin Börü evladımızı öldürdüler. Et dağıtıyor. Arabayla üzerinden geçip geldiler. Şehit ettiler. Ki işte şu anda bulunan kişinin de başını çektiği takım. Biz, bunlara karşı nasıl olur da cumhurbaşkanı adayı oldu? E, o zaman serbest bırakalım. Böyle bir adalet olur mu? Bunun da gözden geçirmesi lazım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil tutuklu olmayı da koyacağız. Tutuklu alan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı? 80 kamu binası 300 okul, 70 siyasi parti binası. 2100 vatandaşımızın evi saldırıya uğradı. Diyarbakır’da, Güneydoğu’da. Hepsi de Edirne’deki şahsın tahrikleriyle yaşandı. Bir Yalovalının böyle kişinin yanında ne işi olabilir. Kendisini karşılayan kalabalığın tamamı Edirne Cezaevi’ndeki kişinin taraftarları. Israrla hapisten çıkarmaya çalışıyor. Herhalde yeni 6-8 Ekim olaylarını planlamayı çalışıyorlar. Geç o işi geç. Biz bu ülkede Gezileri de, Gezicileri de, 15 Temmuz’u da gördük”

“Bu ülkeden kaçacaklar”

FETÖ’cülerin bu ülkeden kaçmaktan başka çareleri kalmayacağını savunan Erdoğan, “FETÖ’yü bitiyor muyuz? Bu ülkeden kaçacaklar. Başka çaresi yok. Bunların inlerine gireceğiz. Afrin’de 4600 teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus 3 bine yakın. FETÖcüler kaçıp gidiyor. İsmail Metin Temel Paşa’ya kafayı takmış. Bay Muharrem, ben sıradan bir aday değilim, benim özelliğim var. Aynı zamanda anayasaya göre başkomutan sıfatını taşıyorum. Afrin’de 4600 teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus 3 bine yakın. FETÖcüler kaçıp gidiyor. Kafayı İsmail Metin Temel Paşa’ya kafayı takmış. Bay Muharrem ben sıradan bir aday değilim, benim özelliğim var. Aynı zamanda anayasaya göre başkomutan sıfatını taşıyorum. Doğulu kardeşlerime sesleniyorum. Bu oyunu sizler bozacaksınız. Siyaset sürekli yalan söyleme, dün ak dediğine bugün kara deme sanatı değildir. Siyaset tutarlılık ister. Dürüstlük omurga dirayet ister. Son 16 yıldır milletimize ne söylediysek yaptık. Yapamayacağımız hiç bişeyi vaad etmedik. Ben yerli otomobil diyorum. Erdoğan 20 yıl geriden geliyor diyor. Otomobil sürücüsüz otomobil konseptine uygun gelişiyor. Şu anda İHA’lar, SİHA’lar nasıl çalışıyor. Biliyormusunuz. Şimdi bir de bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiçbir yerde yok. Bize Amerika İHA vermedi. SİHA vermedi. Bugün git yarın gel dedi. İsrail verdi ancak arıza yaptı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Uydu fırlatma tesisinin peşindeyiz. Bir gün insanlık uzayda daha etkin faaliyet gösterecekse Türkiye’nin şimdiden hazırlanması lazım. Ben kanal İstanbul diyorum. Bay Kemal de Bay Muharrem de anlamıyor. Bu projenin stratejisine ne Muharrem İnce’nin ne de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafası basar. Bizim derdimiz boğazı kazalardan kurtarmak. Bu ülkede ne zaman kaos kargaşa çıksa karşı taraftan aynı talepler geliyor. Yatırımları durdurun. Daha doğrusu ülkeye kontakt kapatın anahtarları bize verin diyorlar. Bu sözleri dün bölücü terör örgütü bugün de Bay Muharrem söylüyor.

"Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirine girmiş"

Bunlar kendi aralarında da birbirlerine girmişler. Kendi partisinde kazanamadı. Hep kaybetti. Şimdi de buna giriyor. Kendisi genel başkanına bir şeyler söylüyor. Tamam da sen kendin ne yapacaksın. Bu hırs nedir? Bunun sebebini biz anlayamıyoruz. Kendi genel başkanına o kadar ağır ifadelerle yükleniyor. Ben de kendisine söylüyorum, 24 Haziran’da birinci çıkamazsan siyasi hayatını bitirecek misin? Var mısın? Diyemez. İşte bu hırs, hepsini bitirecek. Ak Parti bu yola farklı bir şekilde devam edecek. Kalan 9-10 günde kapı kapı dolaşmanızı istiyorum. Amerika’dan telefon etmişler. Bu telefonda bunlar FETÖ ile alakalı değil gazete küpürü demişler. 120 koli. Adamlarını gönderdiler raporu verdiler. Rapor da enteresan; Bay Kemal farklı, Bay Muharrem farklı konuşuyor. Bay Kemal iade etmesi lazım diyor. Bay Muharrem de başka şey diyor. Birisi maliyeci, birisi fizik öğretmeni. Ehlini gönder, gönderdin. 3 sayfalık raporu verdiler. Yatıyorlar, kalkıyorlar Bransın, İzmir’deki bir papazı. Bizden onu vermemizi istediler. Dedim ki, kusura bakmayın. Yargı kararını verir. O karara uyarız. Sizler de FETÖ’yu niye vermiyorsunuz. FETÖ serbest yargıda değil. Bu kifayetsiz muhterislere, yalancılara 24 Haziran’da derslerini veriyor muyuz. Güçlü meclis diyor muyuz? Güçlü hükümet diyor muyuz” dedi.