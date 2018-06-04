Cumhurbaşkanına hakaret eden karikatürist tutuklandı

Kurtcebe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü sırasında arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan karikatürist Nuri Kurtcebe bugün Yalova adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kurtcebe 2016-2017 yılları arasında çizdiği karikatürlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Kurtcebe, hakkında kesinleşen 1 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Kurtcebe’nin avukatı ise yaptığı yazılı açıklamada, “Nuri Kurtcebe, Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017 yılında vermiş olduğu bir karar nedeniyle, hakkında yakalama kararı çıkarılarak dün akşam yakalanmış ve bu gün 4.6.2018 tarihinde Yalova cezaevine konulmuştur. Kararda; 2015 yılının ilk dokuz ayında çizmiş olduğu karikatürlerde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesi ile 1 yıl 2 ay 15 gün süre ile hapsedilmesine karar verilmiş, bir üst mahkemeye yapılan itiraz reddedilmiştir. Bütün dünyada kabul edilen yasal bir gerçek olarak, sanatçıların eserlerini özgür bir biçimde sunmaları ve siyasetle uğraşan kişilerin eleştirilere, diğer kişilere nazaran çok daha fazla açık ve mütehammil olmaları gerektiği yolundadır. Kaldıki mahkeme kararında hangi çizim ve ifadenin hakaret teşkil ettiği açık bir şekilde yer almamış ve Kurtcebe’nin, bazı kişilerin kendi sayfasına girerek müdahale etikleri ve kendisine ait olmayan ifadeleri facebook sayfasına koydukları yolundaki savunması nazara alınmamış ve bu yolda bir inceleme yapılmamıştır. Tamamen bir sanatçı ruhuyla, para ve makam gibi hiç ilintisi olmayan yetmiş yaşlarındaki bir sanatçının uğradığı bu duruma üzülmemek mümkün değildir” dedi.