Cumhuriyet Bayramı Yalova'da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in 95'nci kuruluş yıldönümü Yalova'da törenle kutlandı.

Kutlamalar Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı.

Cumhuriyet alanındaki törende Vali Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Garnizon Komutanı Ayhan Gedik, halkın, askerlerin ve törene katılan grupların bayramını kutladı. Ardından günün anlam ve önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştiren Tuğba Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, asırlardır onurundan ve hürriyetinden taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Binlerce yıllık geleneğin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğan Türkiye Cumhuriyeti aradan geçen 95 yılın sonunda ulu bir çınar olma yolunda büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru yükselen kendi gövdesi ile birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun ve umudun adı olan bir devlettir. Aziz milletimizin dünya tarih sahnesindeki sürecinin neredeyse tamamı bir var oluş mücadelesi şeklinde geçmiştir. 29 Ekim 1923 tarihi ise işte bu var oluşun geleceğe taşındığı ve Türk milletinin Anadolu toprakları üzerinde kıyamete kadar silinmeyecek olan son imzasının atıldığı tarihtir. 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe işgal girişimine karşı istiklalimize, istikbalimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağını dünyaya ispatlayan aziz milletimize ilham kaynağı olmuştur” dedi.

Vali Yılmaz'ın ardından kürsüye gelen öğrenciler şiirler okudu. Törende TUFAG ekipleri de birer gösteri sundu. Tören resm-i geçitle sona erdi.