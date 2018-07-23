Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 11:35

Dağda kaybolan gençlerin imdadına AFAD yetişti

Yalova’nın Teşvikiye beldesi Güngörmez Mera Şelalesi mevkiine çıkan 2 dağ bisikletçisi kayboldu.

Dağda kaybolan gençlerin imdadına AFAD yetişti

23 Temmuz 2018 11:35

AFAD ekipleri kaybolan 2 kişiyi 12 saat süren arama çalışması sonrasında buldu.


Yalova’nın yaylaları ile ünlü Teşvikiye beldesine dün dağ bisikletleri ile tırmanan Bekir Çağrı Sarar (22) ve Abdullah Kaleoğlu (21) Teşvikiye Beldesi Güngörmez Mera Şelalesi mevkiine yollarını kaybettiler. Akşam 19:30 sularında AFAD acil çağrı merkezine konum atarak kaybolduklarını bildiren ve yardım isteyen gençlerin bulunması için çalışma başlatıldı. Dün saat 20:30 sularında bölgeye ulaşan AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam 24:00 sularında çalışmalar sonlandırıldı. Bugün saat 07:00 itibarı ile yeniden başlatılan çalışmalarda gençler konum atılan yerin 2 kilometre ötesinde bulunarak kurtarıldılar. Sağlık kontrolünden de geçirilen gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Korku dolu anları anlatan gençler, “Yoldan çıkmışız bir daha da yolu bulamadık. Gece çökünce durumu AFAD’a bildirdik. Geceyi ateş yakıp oturarak geçirdik. Dağlarda yırtıcı hayvanlar olmadığını biliyorduk. O nedenle çok korkmadık” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç