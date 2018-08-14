Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 14:22

Deprem Anıtı yenilendi

Yalova’da 17 Ağustos 1999’da yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatmak için yapılan Deprem Anıtı yenilendi.

Deprem Anıtı yenilendi

14 Ağustos 2018 14:22


Deprem Anıtı’nın mermerleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılıp zarar verilmişti. Marmara depreminde hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yer aldığı blok mermerler ise önce kırılmış ardından sprey boyalarla boyanmıştı. Yalova Belediyesi, 17 Ağustos anma törenleri öncesinde anıtı tekrar eski haline getirdi.


Belediye Başkanı Vefa Salman, “19 sene önce büyük acılar çektik. Resmi rakamlara göre 2504 canımızı yitirdik. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve deprem gerçeğini gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla yapılan bu anıt çok önemli. Ancak kimileri bu şuura ne yazık ki ulaşabilmiş değil. Bu anıtın yazı tahtası olduğunu düşünüyorlar. Kamu malına saygınız yok bari depremde ölen vatandaşlarımıza saygınız olsun. Yalova Belediyesi olarak 17 Ağustos öncesi gereğini yaparak anıtı tekrar eski haline getirdik. Ne kadar konuşsak ne kadar söylesek de çok kısa bir süre sonra bu saygısızlık yine yapılacak. Bu çok üzücü bir durum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç