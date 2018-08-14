Deprem Anıtı yenilendi

Deprem Anıtı’nın mermerleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılıp zarar verilmişti. Marmara depreminde hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yer aldığı blok mermerler ise önce kırılmış ardından sprey boyalarla boyanmıştı. Yalova Belediyesi, 17 Ağustos anma törenleri öncesinde anıtı tekrar eski haline getirdi.

Belediye Başkanı Vefa Salman, “19 sene önce büyük acılar çektik. Resmi rakamlara göre 2504 canımızı yitirdik. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve deprem gerçeğini gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla yapılan bu anıt çok önemli. Ancak kimileri bu şuura ne yazık ki ulaşabilmiş değil. Bu anıtın yazı tahtası olduğunu düşünüyorlar. Kamu malına saygınız yok bari depremde ölen vatandaşlarımıza saygınız olsun. Yalova Belediyesi olarak 17 Ağustos öncesi gereğini yaparak anıtı tekrar eski haline getirdik. Ne kadar konuşsak ne kadar söylesek de çok kısa bir süre sonra bu saygısızlık yine yapılacak. Bu çok üzücü bir durum” dedi.