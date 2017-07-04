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04 Temmuz 2017 09:17

Dere yatağı taştı, beldeye ulaşım kapandı

YALOVA (İHA) – Yalova’da meydana gelen aşırı yağışlar dere yatağını taşırdı, beldeye ulaşım kapandı.

Dere yatağı taştı, beldeye ulaşım kapandı

04 Temmuz 2017 09:17


Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde seralık alanda bulunan Koru deresi gece boyu yağan yağmur sonucu taştı. Taşmanın etkisiyle beldede bulunan 100’e yakın sera ve 30’u aşkın ev sular altında kaldı. Sular altında kalan seralarda bulunan mahsul heba oldu. Birinci katlarını su basan evlerde bulunan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Çok sayıda ekip dere yatağını açarak selin daha fazla büyümesini engellemeye çalışırken, sel bölgesine gelen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz çevrede incelemede bulundu. Vali Tuğba Yılmaz yaptığı açıklamasında, “Bu bölgeye iki yılda düşen yağış miktarı bir günde düştü. Bu durumda dere yatağı kapasitesinin üstüne çıkarak taştı. Ekipler en kısa sürede tıkanan dere yatağını açarak sel sularının beldeden gitmesini sağlayacak” diye konuştu.




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