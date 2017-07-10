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10 Temmuz 2017 14:14

Derneklerden 15 Temmuz desteği

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri, Belediye Başkanı Dr.

Derneklerden 15 Temmuz desteği

10 Temmuz 2017 14:14

Metin Oral’ı ziyaret ederek, 15 Temmuz faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Karadenizliler Derneği Başkanı Cevdet Sancaktutan, Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcısı Yusuf Ata, Anadolu Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demir ve Fukacıklılar Derneği Temsilcisi Fahri Geçit, Belediye Başkanı Metin Oral’ı makamında ziyaret ederek, 15 Temmuz faaliyetlerini görüştü. Ziyarette, 15 Temmuz hakkında fikir alışverişinde bulundu. Dernek yöneticileri, belediye tarafından yapılacak olan 15 Temmuz organizasyonlarına tam destek vereceklerini açıkladı.




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