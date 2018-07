Diyanet çocuk istismarına karşı seferberlik başlattı

Dr. Ali Erbaş, çocuk istismarının önüne geçilmesi için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Bir dizi programa katılmak üzere Yalova’ya gelen Dr. Ali Erbaş, Vali Tuğba Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ali Erbaş, Yalova Üniversitesi rektörü olarak bir süre görev yaptığını ve yeniden burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Erbaş, "Çocuk istismarı anlamında Türkiye’nin birçok noktasında bu tip üzücü olaylar oluyor. Bundan gerçekten de çok rahatsızlık duyuyor ve üzülüyoruz. Çünkü bizim inancımızda insan çok önemlidir. Özellikle çocuklar, masumlar, kadınlar bize bir emanettir. Bu emanete riayet etmemiz gerekiyor. ‘Ehlinizi, çocuklarınızı koruyunuz’ mealinde ayetler, hadisler her zaman buna bizi teşvik ediyor. Ve medeniyetimize baktığınız zaman, Peygamber efendimizin uygulamalarına baktığınız zaman, her zaman onların yanında yer almış, korumuş, kollamış, yetimlerin, çocukların babası olmuş. Dolayısıyla biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Milletimizin her katmanına, her kesimine bu noktada şuur oluşturmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, özellikle küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi konusunda, hutbe ve vaazlarımızda, irşat faaliyetlerimizde öncelikle çocukların eğitimine öncelik vermemiz gerektiğini, onların belli bir yetişmişlik ve olgunluk çağına ulaşmadan evlendirilmesi konusuna gidilmemesi ve eğitimi noktasında bir seferberlik başlattık. Bu devam edecektir. Umarım bu üzücü olaylar tekerrür etmez" dedi.