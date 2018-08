Donanmanın gurur günü

Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da katıldı. Özbal, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bugün sadece çevre denizlerimizde değil aynı zamanda Dünya denizlerinde söz sahibi olan ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri 750 astsubaya daha kavuştu. 22 haftadır Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim alan 737 Muvazzaf ve 13 uzman erbaş olmak üzere toplamda 750 astsubay mezun oldu. Astsubayların mezuniyetleri sebebiyle eğitim merkezinde bir tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut ile çok sayıda davetli de katıldı. Astsubayları törenin yapıldığı Şehit Dz.Kur.Kd. Alb. B.Hüsnü Dizdar Tören Alanı’na girişlerinde tribünleri dolduran yakınları alkışlarla karşıladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında mezun olan Astsubaylar, adına konuşmayı Astsubay Çavuş Ali Samet Ünal yaptı. Diplomasını Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’dan alan dönem birincisi, daha sonra dönem kütüğüne bröve çaktı. Mezun olan astsubayların diplomaları ise tek verildi. Diploma töreni sonrasında kürsüye gelen Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da komutanlar, askerler ve ailelerine hitap etti. Türk Deniz Kuvvetlerinin sadece çevre denizlerde değil tüm Dünya Denizlerinde caydırıcı bir güç olduğunu dile getiren Özbal, "Bugün 22 haftalık zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak donanma saflarına katılan 750 genç astsubayımızın diploma töreni için bir aradayız. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bugün sadece çevre denizlerimizde değil aynı zamanda Dünya denizlerinde söz sahibi olan ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olarak öne çıkmaktadır. Deniz Kuvvetler Komutanlığının bu üstün vasıflarının temelinde güçlü tarihinden aldığı güçle yetiştirdiği nitelikli ve donanımlı personelidir. Türk Silahlı Kuvvetleriyle onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Deniz Kuvvetleri her geçen gün güçlenen Türkiye’nin beka ve çıkarlarının yılmaz bekçisi konumundadır. Bu nedenle de kuvvetimizi hızla değişen ve belirsizleşen güvenlik ortamında verilecek her türlü göreve hazır bulundurmak en temel görevimizdir. Deniz Kuvvetlerin sahip olduğu her türlü modern sistem ve teçhizat sizlere emanet edilecektir. Bu ülkenin değerli kaynakları ile temin edilen ve size emanet edilecek sistem ve silahları en etkili şekilde kullanmak bu millete olan borcunuzdur. Unutmayınız ki Milgem gibi dünyanın en modern harp gemisi ve sistemlerinin dizayn ve inşasında Deniz Kuvvetlerimizin üstlendiği rolün temelinde yüce Atatürk’ün gösterdiği rol ve yüce tarihimizden aldığımız engin güç yatmaktadır” sözlerine yer verdi.

Tören, mezun olan 750 askerin geçiş töreni ile son buldu. Askerler daha sonra aileleri ile buluştular.