Dün beri haber alınamayan adam ormanda ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre nakliyecilik işi ile uğraşan İsmail Tokkazan (42) adlı bir kişi, dün akşam saatlerinde Bursa’nın İznik ilçesindeki evine dönüyordu. Ablası ve kardeşleriyle de telefonda görüşen şahıstan daha sonra haber alınamadı. Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesi sonucunda jandarma şahsı aramaya başladı. Sabah saatlerinde de devam eden arama sonrasında şahsa ait 34 FHH 15 plakalı kamyon, Yalova’nın Esadiye köyü mevkinde tespit edildi. Aramaları burada yoğunlaştıran jandarma araçtan 100 metre ötedeki ağaçlık alanda İsmail Tokkazan’ın cansız bedenine rastladı. Yapılan ilk incelemede şahsın vücudunun birçok bölgesinden bıçaklandığı tespit edildi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen Tokkazan’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kardeşinin cinayete kurban gittiğini ifade eden ablası, "Bizimle görüştükten sonra, S.K. adlı iflas etmiş bir arkadaşına rastladığını ve onu arabaya aldığını öğrendik. Yanında 30-40 bin lira para vardı. S.K. kardeşimde o parayı olduğunu biliyordu ve bir yerde onu bekleyip arabasına binmiş. Sonra da krize giriyorum diyerek kardeşimi araçtan indirmiş biz kardeşimi onun öldürdüğünü düşünüyoruz" dedi.

Jandarma kayıtlarında da şahsın telefonla jandarmayı aradığı ve aracında kriz geçiren birisi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Tokkazan’ın cesedi otopsi yapılarak ölüm sebebinin belirlenmesi için Yalova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.