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04 Temmuz 2018 17:24

Dünyanın bileğini bükecekler

Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yapacağı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına sporcular Yalova’da hazırlanıyor.

Dünyanın bileğini bükecekler

04 Temmuz 2018 17:24


12-21 Ekim 2018 tarihleri arasına Antalya’da yapılacak yarışma öncesi 15 sporcu Milli Takım Teknik Direktörü Engin Terzi nezaretinde 90. Yıl Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdürüyor. Yalova’daki kampta Sivas İBB sporcusu Dünya Şampiyonu Said Erkam Bıyıkoğlu, Dünya ikincisi Muhammed Gümüşoğlu, Dünya Şampiyonu Aysu Melek Damar ve Özgür Yılmaz ile Yalova’dan ise Sigita Terzi, Ayşenur Adikti, Osman Yasir Çankaya, Elif Alabay, Rahim Tokgün, Ali Demirer, Dursun Önder, Emre Albaş, Merve Boğa, Hikmet Güney, Metehan Ar yer alıyor.


Bilek Güreşi Milli Takım Teknik Direktörü Engin Terzi, ”Şampiyonaya haftada 6 gün ikişer antrenman ile yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Motivasyonumuz yüksek. İnşallah ilk kez ülkemizde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda ülkemize madalyalar kazandıracağız” dedi.




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