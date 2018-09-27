İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ejder meyvesini soran çok, alan yok

Orta Asya menşe’li meyveler Türk pazarına girmeyi sürdürüyor.

Orta Asya menşe'li meyveler Türk pazarına girmeyi sürdürüyor. Ejder meyvesi ve quanapana adlı meyveler de satışa sunuldu. Ancak bu meyveler ateş pahası fiyatlarıyla sadece seyirlik olmaktan öteye gitmiyor.


Orta Asya'dan Türkiye'ye getirilen ejder meyvesi ve quanapana meyve tezgahlarındaki yerini aldı. Kuvvetli bir afrodizyak olduğu bilinen ejder meyvesinin tanesi 15 TL'den satılıyor. Bir diğer Orta Asya menşe'li meyve quanapana ise bağışıklık sistemini destekleyici ve hücre yenileyici özelliği ile kanser hastalarının tercihi. Bu meyve ise tanesi 10 TL'den tezgahlarda müşteri bekliyor.


Yalova'da her iki meyveyi de satan Ercan Çevik, vatandaşların meyveye büyük ilgi gösterdiğini, ancak satın almadıklarını belirterek, “Bu meyveler Türk pazarlarına iddialı girdi. Bir çok kişi televizyonlarda yapılan haberlerden bu meyveleri tanıyor. Fiyatlarını öğrendiklerinde ise almaktan vazgeçip gidiyorlar. Anlayacağınız ilgi çok, alan yok” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.