Ejder meyvesini soran çok, alan yok

Orta Asya menşe'li meyveler Türk pazarına girmeyi sürdürüyor. Ejder meyvesi ve quanapana adlı meyveler de satışa sunuldu. Ancak bu meyveler ateş pahası fiyatlarıyla sadece seyirlik olmaktan öteye gitmiyor.

Orta Asya'dan Türkiye'ye getirilen ejder meyvesi ve quanapana meyve tezgahlarındaki yerini aldı. Kuvvetli bir afrodizyak olduğu bilinen ejder meyvesinin tanesi 15 TL'den satılıyor. Bir diğer Orta Asya menşe'li meyve quanapana ise bağışıklık sistemini destekleyici ve hücre yenileyici özelliği ile kanser hastalarının tercihi. Bu meyve ise tanesi 10 TL'den tezgahlarda müşteri bekliyor.

Yalova'da her iki meyveyi de satan Ercan Çevik, vatandaşların meyveye büyük ilgi gösterdiğini, ancak satın almadıklarını belirterek, “Bu meyveler Türk pazarlarına iddialı girdi. Bir çok kişi televizyonlarda yapılan haberlerden bu meyveleri tanıyor. Fiyatlarını öğrendiklerinde ise almaktan vazgeçip gidiyorlar. Anlayacağınız ilgi çok, alan yok” dedi.