Ekipler karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Altınova Belediyesi Fen İşleri Amirliği’ne bağlı ekipler, kar yağışının başladığı günden bugüne kadar çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Tüm araç ve ekiplerle görev başında olduklarını dile getiren Altınova Belediyesi Fen İşleri Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, “Her türlü tedbirler alınıyor. Vatandaşlarımız da gerekli tedbirleri almalı. Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenen şiddetli kar yağışıyla ilgili Altınova Belediyesi gerekli tüm önlemleri aldı. Ekipler, 7/24 esasına göre karla mücadele çalışması yapıyor. Yol açma ve tuzlama çalışması yapan Altınova Belediyesi, köy yollarındaki buzlanma ve kaymaları önlemek amacıyla muhtarlıklara gerekli miktarda tuz gönderdi" diye konuştu.

İlçe merkezinde kar lastiği, köy yollarında da zincirsiz araçlarla yola çıkılmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz durumda 0226 461 29 41 numaralı telefondan 24 saat bize ulaşabilirler” dedi.