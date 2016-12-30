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30 Aralık 2016 20:58

Elazığ Yalova’da Galip

Elazığ Yalova’da Galip

30 Aralık 2016 20:58

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 18. haftasında Yalova VIP, evinde Elazığ İl Özel İdaresi’ne 65-62 yenildi.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-12 üstün kapatan Elazığ İl Özel İdaresi devre arasına da 31-25 önde girdi. Üçüncü çeyrek konuk ekibin 47-45’lik üstünlüğü ile geçilirken, müsabakayı Elazığ temsilcisi 65-62 kazandı.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Metin Aksoyak xx, Samet Fırat Savaş xx
Yalova VIP: Banu Yıllar xx 4, Sezen Mercan x 7, Akila Mcdonald x 4, Nilay x 4, Ebru Torun xxx 27, Şeyma Kum xxx 11, Tuğba Battal x 2, Ece x, İrem x, Betül Kafalı x 3
Elazığ İl Özel İdare: Merve İnce x, Büşra Yüksel x, Bahar Kocaoğlu xxx 16, Houston xxx 23, Kamile Altun x 8, Merve Demirci xx 5, Nazlı x 3, Esma Türk xxx 10
1. Periyot: 12-16 (Elazığ)
Devre arası: 25-31 (Elazığ)
3. Periyot: 45-47 (Elazığ)
5 Faul alanlar: Akila Mcdonald (Yalova VIP), Merve İnce (Elazığ İl Özel İdare)



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