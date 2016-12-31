Elazığ Yalova’da Galip

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 18. Haftasında Yalova VİP, evinde Elazığ İl Özel İdaresi’ne 65-62 yenildi. 90. Yıl Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Doğu Anadolu Bölgesi temsilcisinde Sharon Houston 23 sayı ve 17 ribauntla yıldızlaştı. Yalova ekibinde ise Ebru Torun attığı 27 sayıyla en skorer isim oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-12 üstün kapatan Elazığ İl Özel İdaresi devre arasına da 31-25 önde girdi. Üçüncü çeyrek konuk ekibin 47-45’lik üstünlüğü ile geçilirken, müsabakayı Elazığ temsilcisi 65-62 kazandı.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Metin Aksoyak, Samet Fırat Savaş

Yalova VİP: Banu Yıllar (4), Sezen Mercan (7), Akila Mcdonald (4), Nilay (4), Ebru Torun (27)- Şeyma Kum (11),Tuğba Battal (2), Ece, İrem, Betül Kafalı (3)

Elazığ İl Özel İdare: Merve İnce,Büşra Yüksel,Bahar Kocaoğlu(16), Sharon Houston(23),Kamile Altun(8)-Merve Demirci (5), Nazlı (3), Esma Türk (10)

1.Periyot: 12-16 (Elazığ)

Devre arası: 25-31 (Elazığ)

3.Periyot: 45-47 (Elazığ)

5 Faul: Akila Mcdonald (Yalova VİP), Merve İnce (Elazığ İl Özel İdare)