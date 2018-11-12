Elektrik fiyatında indirim müjdesi

Genel Müdürü Ali Erman Aytac, dolar kurlarındaki gevşemeye dayalı olarak yıl sonunda elektrik fiyatlarında indirime gidilebileceğini söyledi.

Yalova'da Lova Otel'de basın mensupları ile bir araya gelen Genel Müdürü Ali Erman Aytac kurumsal çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yıl sonuna doğru bakanlığın da belirttiği gibi bir indirime gidilebileceğini belirten Aytac, “Dövizdeki yükselme piyasalara olumsuz yansıdı. Biz halen elektik üretiminde yüzde 50 dışa bağımlı durumdayız. Ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 35'ini doğalgaz, yüzde 15'ini de ithal kaynaklı kömürden üretiyoruz. Ülkemizde hidro elektrik santralleri ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında da önemli çalışmalar yapılıyor. Döviz kurlarının 3.5 TL'den 7.5 TL'lere kadar yükselmesi ithal kaynaklı elektriğin maliyetinin çok ciddi şekilde artmasına sebep oldu. Dolar kurunda yaşanan gevşeme ile bakanlık yıl sonuna doğru bir indirim yapılabileceğini dile getirdi. Bu durumda biz de elektrik fiyatlarında bakanlığın belirttiği oranda indirime gideceğiz” dedi.

Limak Enerji ilk 3'te

'nin öncü şirketlerinden birisi olduğunu vurgulayan Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “5 milyon kişiye hizmet veren enerji sektörünün öncü şirketi olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2017 yılında perakende satış faaliyetinde bulunan 142 şirket arasında 3'üncülüğe yükseldik. 2017 yılında Türkiye'deki elektrik tüketim artışı oranı yüzde 6,30 iken, Limak Enerji olarak satış hacmimizi yüzde 29 artırarak, elektrik satışındaki payımızı yüzde 5,34'ten yüzde 6,59'a çıkardık. Elektrik satış miktarımız, 134 ülkenin elektrik tüketiminden daha fazla” diye konuştu.

'nin müşteri memnuniyeti verilerini de aktaran Aytac, “Şikayet sayısı en düşük şirketlerden birisi olarak, gerçekleştirdiğimiz müşteri memnuniyeti çalışmalarıyla da tüketicilerimize her zaman yenilikçi uygulamalar sunuyoruz. “Sizinle aydınlanıyoruz” projemiz kapsamında, müşteri işlem merkezlerinden işlem yapan müşterilerimize SMS yoluyla anket uygulayarak, geri bildirimlerini aldık. Yapılan anketten elde edilen ilk sonuçlara göre memnuniyet oranımız yüzde 88 olarak ölçümlendi. Kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışıyla benimsediğimiz EFQM mükemmellik modeli ile de sürekli iyileşme çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Fatura ödemelerinde kazandıran dönem

Kısa bir süre önce devreye sokulan fast pay uygulamasına da dikkat çeken Aytac, “Limak Enerji olarak, müşterilerimize faturalarını öderken kazandıran bir uygulama sunduk. Türkiye'nin ilk online cüzdanı olan fast pay uygulamasıyla müşterilerimiz yüzde 5 kazanç sağlıyor. Uygulamanın başladığı tarih olan 1 Mayıs'tan itibaren pek çok müşterimiz bu uygulamadan yararlandı. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile 2018 yılının sonunda müşteri memnuniyeti yüzdemizi yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.