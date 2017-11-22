"Elini uzat" projesi sevindirdi

Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 28 Ekim’de gerçekleştirilen Subaşı Kivi Festivali’nde açılan stantta toplanan kırtasiye malzemeleri, belirlenen ihtiyaç sahibi okul ve öğrencilere ulaştırıldı.

Kırtasiye malzemesi olarak başlayan proje, destekle anasınıfları için oyuncak, okul ve çocuk giysileri, ayakkabı olarak da çeşitlendi. Yapılan kargo bedeli bağışlarıyla da ulaşım giderleri karşılandı.

Subaşı Kent Konseyi Başkanı Zeki Gürsu, Gençlik Meclisi’nin projelerini çok önemsediklerini belirterek, "Proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Önümüzdeki dönemde de Subaşı Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisleri olarak sosyal ve kültürel alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.