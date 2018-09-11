Engelli sporcular dünya şampiyonasına Yalova'da hazırlanıyor

Engelli Masa Tenisi Milli Takımı, 15-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Slovenya'da yapılacak dünya şampiyonasına Yalova'da hazırlanıyor.

6 Eylülde başlayan Yalova kampı 14 Eylülde son bulacak. Yalova Masa Tenisi Salonunda Milli Takım Antrenörü Bayramali Yıldız nezaretinde yapılan çalışmalarda son olimpiyat ikincisi Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'un yanı sıra Avrupa şampiyonları Merve Cansu Demir ve Hilal Türkan yer alıyor. Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Engelli Masa Tenisi Milli Takımını Yalova'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Slovenya'da yapılacak dünya şampiyonasında başarılar diledi. Kaplan, "2020 Olimpiyatlarına şampiyonlar yetiştirmek için desteklerimizi devam ettireceğiz" dedi.