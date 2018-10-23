Evi aranan Suriyeli ailenin 15 yaşındaki çocukları konuştu

Yalova'da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arandığı iddia edilen evde oturan 15 yaşındaki çocuk konuştu. Bir hafta önce polis ve jandarmanın eve geldiğini ifade eden çocuk, kimsenin kendilerine bir şey söylemediğini belirtti.

2 Ekim günü Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giren Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Olayın ardından konsolosluktan ayrılan araçlardan bir tanesinin Yalova'nın Termal ilçesindeki bir çiftliğe geldiği sinyalini alan ekipler, 3 katlı villaya operasyon düzenledi. Suriyeli 6 kişinin oturduğu evde arama yapan ekipler, daha sonra ayrıldı. 15 yaşındaki Süleyman Edeli, "Polis geldi, yukarıya çıktı, baktı. Çok kalabalıktılar. Bir hafta önce oldu. Bize bir şey söylemediler. Biz o sırada evdeydik. Bize hiçbir şey demediler. Evde bir şey yok" dedi.