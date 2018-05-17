Caniye hiçbir cezai indirim uygulanmazken 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası kesildi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde Aysel- Nurettin Umutlu çiftinin kızı Eylül, parkta oyun oynarken kaybolmuştu. Baba Umutlu’nun ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ve be belde sakinlerinin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir gün sonra ekipler, Umutlu ailesinin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül’ün cesedini buldu. Olayla ilgili Eylül’ü arama çalışmalarına katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Eylül Umutlu’yu kaçırıp, tecavüz ettiği belirlenen Murat Şahin Akyüz hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasının son duruşmasında karar açıklandı.

Duruşmaya sanık Akyüz, SEGBİS sistemi ile kaldığı Kandıra Cezaevi’nden katıldı.

Akyüz’ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair adli tıp kurumu raporun mahkemeye ulaştığı bildirildi. Raporda Akyüz’ün cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi.

Ardından savcının esas hakkında mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Muhittin Üzmez, mütalaasında, sanığın kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını istedi. Karar açıklanmadan son sözü sorulan Akyüz ise, “Pişmanım” dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Dursun Hayati Yurtbaşı sonrasında kararı açıkladı. Sanığa kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesildi. Sanığa ayrıca kişiyi hüviyetinden yoksun kılma suçundan 18 yıl hapis cezası da verildi.

“Çok memnunuz, mutluyuz”

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ailenin Avukatı Erdem Keleş, şunları kaydetti:

“Biz sonuçtan çok memnunuz. İki kere ağırlaştırılmış müebbet aldı. Biri cinsel istismardan, diğeri kasten öldürmekten. İstediğimiz neticeyi aldık. Çok memnunuz, mutluyuz. İnşallah bu örnek olacak bir karar. Bundan sonraki kararlarda da bu tarz suçlara, değil yapmak, tenezzül edenlere, hayalini bile geçirenlere bunun ibret olmasını diliyoruz. Bundan sonraki beklentilerimiz de mahkemelerimizden böyle karar çıkması. En ufak indirim uygulanmaması gerçekten bizim açımızdan gurur verici oldu. çok mutlu olduk. Buradan mahkeme heyetine de adaleti için çok teşekkür etmek istiyorum.”

Eylül’ün babası Nurettin Umutlu ise “iki kere ağırlaştırılmış müebbet yese ne olacak ki. Ciğerimiz soğumadı ki yine. Aslında bunun cezası bize teslim edilecekti, cezasını biz verecektik. Maalesef böyle bir yasa yok. Ömür boyu kalacak orada. Bundan daha ağır bir ceza yok. Bu inşallah örnek olur. Kimse böyle bir şeye kalkışmasın bir daha” ifadesini kullandı.

Eylül’ün annesi Aysel Umutlu ise, “Ne desem boş” diyerek tepkisini gösterdi.