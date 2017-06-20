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20 Haziran 2017 18:40

Futsal finalleri Yalova’da başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 2016-2017 sezonu Futsal Ligi Finallerinde ilk gün geride kaldı.

Futsal finalleri Yalova’da başladı

20 Haziran 2017 18:40

8 takımın yer aldığı finallerde final maçı 22 Haziran Perşembe günü oynanacak. Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, organizasyonun Yalova’da yapılmasında emeği olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez’e teşekkür etti.


Yalova’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Adana Seyhan Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor, Bingöl Gençlikspor, Erdoğdu Spor, Hankendi Belediyespor, Osmanlıspor FK, Palandöken Belediyespor ve Yakutiyespor takımları mücadele ediyor.


Turnuvanın ilk gününde ise çeyrek final maçları oynandı. Yalova 90. Yıl Spor Salonunda ki ilk çeyrek final maçında Arnavutköy Belediyespor rakibi Erdoğduspor’u 15-4 yenerek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.


Günün ikinci çeyrek final maçında Hankendi Belediyespor ise karşılaştığı Bingöl Gençlikspor’u 6-4 yenerek yarı finalde Arnavuköy’ün rakibi oldu.


Osmnanlıspor FK ise 1-0 geriye düştüğü mücadelede Yakutiyespor’u 5-3 yenerken, Palandöken Belediyespor’da, Seyhan Belediyespor’u 6-2 devirerek yarı finale kaldı.


Yarı final maçları ise 21 Haziran Çarşamba günü Arnavutköy Belediyespor - Hankendi Belediyespor ile Osmanlıspor FK Palandöken Belediyespor arasında oynanacak.




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