Futsalda finalistler belli oldu

22 Haziran Perşembe günü oynanacak final karşılaşmasında Arnavutköyspor ile Osmanlıspor FK takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

90. Yıl Spor Salonunda oynanan yarı maçları kapsamında ilk yarısını 4-0 önde kapattığı maçta Hankendispor’u 11-0 deviren Arnavutköy Belediyespor adını finale yazdıran ilk takım oldu. Yarı finalin ikinci maçında ise Osmanlıspor FK ile Palandöken Belediyespor kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle biterken, ikinci yarıda bulduğu gollerle Osmanlıspor FK sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak finalde Arnavutköy Belediyespor’un rakibi oldu.

22 Haziran Perşembe günü Futsal Ligi Türkiye Finalleri kapsamında üçüncülük maçında Palandöken Belediyespor ile Hankendispor final maçında ise Arnavutköy Belediyespor ile Osmanlıspor FK takımları karşılaşacak.

Futsal Ligi Türkiye Finallerinde Şampiyon olacak takım Türkiye’yi UEFA Futsal Kupasında temsil edecek.