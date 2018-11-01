Gambiyalı öğrenciden duygulandıran bayrak şiiri

Bu gezi esnasında Gambiyalı öğrenci Basiru Touray'ın elinde Türk bayrağı ile “Bayrak şiirini okuması herkesi duygulandırdı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi, ildeki üniversite öğrencilerinin teröre karşı bilinçlenmelerini sağlamak maksadıyla “Hep Birlikte El Ele” adlı bir proje geliştirdi. Proje kapsamında birçok eğitim ve çalışma gerçekleştirildi. Bu etkinliklerden birisi de İstanbul ve Edirne gezisi oldu. Gezide tarihi ve turistik yerleri gezen öğrenciler buralarla ilgili bilgiler aldı. Geziye Yalova Üniversitesi'nde eğitim öğretim gören Gambiyalı öğrenci Basiru Touray'ın elinde Türk bayrağı ile okuduğu şiir damga vurdu. “Bayrak” adlı şiiri okuyan Gambiyalı öğrenci herkesi duygulandırdı.