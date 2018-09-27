Geceliği 25 bin dolarlık kral dairelerine talep patladı

Karaderili Şirketler Grubu'nun Yalova'da 180 milyon dolarlık yatırımla 4 yıl önce başladığı Terma City Oteli'nin kral daireleri zengin Arapların gözdesi oldu.

Yalova bölgesinde zenginlerin konaklayabileceği tarzda tesislerin olmadığını fark ederek yatırım kararı alan Karaderili Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas, gelen taleplerden doğru bir yatırım yaptıklarının ortaya çıktığını söyledi. Özel olarak dizayn edilen, 1000 metrekare başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 21 adet kral dairesinin bulunduğunu, önce 19 olarak planlanan sayının da gelen talepler sebebiyle 21'e çıkarıldığını belirten Talas, aynı anda 21 devlet başkanı ya da Körfez bölgesinden prens ve şeyhlerin kalabildiği tesiste, gecelik ücretlerin ise 15 bin dolardan başladığını söyledi. Talas sahip oldukları başkan süitinin gecelik konaklama fiyatının ise 25 bin dolar olduğunun altını çizdi.

Talas, özellikle hafta sonlarında kral dairelerinde konaklamanın çok yoğun geçtiğini belirterek, “Ortadoğu ülkelerinden yoğun talepler geliyor. Gelen misafirler kral dairelerini istediği için de sayıyı artırmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu. Toplam 2200 yatak kapasiteli otelin termal bölümlerine de misafir alınmaya başladığını söyleyen Talas, şunları söyledi:

“Otelin yapım kararı da Yalova bölgesine gelen körfezin büyük ailelerinin kalabileceği bir yer olmamasından ortaya çıktı. Başlangıçta 19 kral dairesi ile planlanmıştı proje ancak gelen talepler doğrultusunda 21 kral dairesine çıktı. Yaptığımız bu projeyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de 21 kral daireli ve 1000 m2'lik 1 başkanlık suitli termal oteli ilk kez yaptık. Kral dairelerinin 17 adedi tek kat ve ortalama 250 metrekare, 4 adedi de dubleks 500 metrekare olarak planlandı. Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 metrekare olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano,tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor”.