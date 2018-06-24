Gelin ve damat düğünden önce sandık başına gitti

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri renkli görüntülere de sahne oldu. Düğün tarihleri seçim tarihi ile çakışan Mahmut ve Meryem Honaz çifti, oy kullanacakları Atatürk İlkokulundaki 1211 nolu sandığa gelinlik ve damatlıkları ile geldi. Oy kullanacakları yerde sıra olması nedeniyle genç çift, diğer vatandaşlardan izin isteyerek oylarını kullandı.

Mahmut ve Meryem Honaz, “Düğün tarihimizi önceden almıştık. Seçim tarihi geri alınınca düğün tarihimizle çakıştı. Biz de düğünden önce oyumuzu kullanıp, sonra düğüne gitmeye karar verdik” dediler.

Genç çift, oy kullanacakları okula giriş ve çıkışları esnasında vatandaşlar tarafından alkışlandı.