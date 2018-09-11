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Genç Bayanlar Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor

17-21 Eylül tarihleri arasında Slovakya’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarını Yalova’da sürdüren Genç Bayanlar Milli Takımı gözünü kürsüye dikti.

17-21 Eylül tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Yalova'da sürdüren Genç Bayanlar Milli Takımı gözünü kürsüye dikti.


Genç Bayanlar Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Murat Gençtürk, Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri tarihi başarıyı Slovakya'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonasında da tekrarlamak istediklerini söyledi. Roma'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeynep Yetgil, Slovakya'da da kürsüye çıkmak istediklerini takım olarak çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.


Teknik Direktör Murat Gençtürk, ”Avrupa Şampiyonası'ndaki ritmi düşürmeden hedefimizi yükselterek Roma'daki tarihi başarımızı Slovakya'da ki Dünya Şampiyonasında tekrarlamak istiyoruz. Yalova'da şampiyona hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz madalya ve kürsü de yer almak. Çok ciddi rakiplerimiz var. Ancak sporcularımızı hedefler doğrultusunda çalıştırıyoruz. Genç Bayanlar Güreş Milli Takımında 2020 Tokyo Olimpiyatlarını zorlayacak sporcular. Hepsi şampiyon ablalarını örnek alıyorlar. Türk kadınının gücünü tüm Dünya'ya gösterecekler” dedi.

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