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26 Aralık 2017 13:16

Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın "genç çiftçi" projesi dahilinde yurtdışından ithal ettiği düveler hak sahiplerine teslim edildi.

Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı

26 Aralık 2017 13:16


Yalova Belediyesi mezbahasında yapılan törende hayvanlar kurayla çiftçilere dağıtıldı. Altınova Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Ünal, “Genç ve işsiz olan çiftçilerin istihdamına yönelik bu proje kapsamında taleplere göre 6 adet düve, 40 adet koyun, 50 adet arılı kovan, 450 adet tavuk, 100 metrekare mantarhane, 5 dekar meyve bahçe tesisi, 500 metrekare çiçek serası hibe olarak verildi. Proje önümüzdeki yıl da devam edecek” dedi.


Parıldar, kura sonrasında hayvanlarını teslim alan üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.




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