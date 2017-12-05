Gençlik Merkezi öğrencilere tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi’nin çalışmaları Altınovalı öğrencilere anlatıldı. Gençlik Merkezi bünyesinde verilen kurslara Altınovalı gençlerin de katılabileceğini söyleyen Çiftlikköy İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Şahinal, “Gitar, İngilizce, tiyatro, keman, bağlama, halk oyunları, Osmanlıca, el sanatları, Arapça, satranç, resim ve ebru kurslarına katılabilirsiniz” dedi.

Gençlik Merkezi’nin yaptığı çalışmaları slaytla anlatan yetkililer, öğrencilerin sorularını da cevapladı. Gençlik Merkezi kurslarının yıl boyu devam ettiğini ifade eden yetkililer, öğrencilere broşür dağıttı. İlçe müdürleri ve Gençlik Merkezi liderleri, önümüzdeki dönem programları planlamak için Hersek Lagünü, Hersekzade Ahmet paşa Külliyesi, Altınova Plajı ve Kent Ormanı’nı gezildi.