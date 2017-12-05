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05 Aralık 2017 13:20

Gençlik Merkezi öğrencilere tanıtıldı

Çiftlikköy İlçe Gençlik Merkezi yöneticileri, Altınovalı öğrencilerle buluştu.

Gençlik Merkezi öğrencilere tanıtıldı

05 Aralık 2017 13:20


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi’nin çalışmaları Altınovalı öğrencilere anlatıldı. Gençlik Merkezi bünyesinde verilen kurslara Altınovalı gençlerin de katılabileceğini söyleyen Çiftlikköy İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Şahinal, “Gitar, İngilizce, tiyatro, keman, bağlama, halk oyunları, Osmanlıca, el sanatları, Arapça, satranç, resim ve ebru kurslarına katılabilirsiniz” dedi.


Gençlik Merkezi’nin yaptığı çalışmaları slaytla anlatan yetkililer, öğrencilerin sorularını da cevapladı. Gençlik Merkezi kurslarının yıl boyu devam ettiğini ifade eden yetkililer, öğrencilere broşür dağıttı. İlçe müdürleri ve Gençlik Merkezi liderleri, önümüzdeki dönem programları planlamak için Hersek Lagünü, Hersekzade Ahmet paşa Külliyesi, Altınova Plajı ve Kent Ormanı’nı gezildi.




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