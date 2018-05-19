Gençlik ve Spor Bayramı Yalova’da Coşkuyla Kutlandı

Yıldönümü ve Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yalova’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında ki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Atatürk anıtına çelengi ise Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan sundu. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve protokol mensuplarının yerlerini almasının ardından tören devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan gerçekleştirdi. Kaplan konuşmasında, "Bugün 19 Mayıs 2017. Bugün Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşını başlatmasının 99. yılını coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs tarihinde başlayan bağımsızlık mücadelesi tüm milletimizin katılımı ile top yekün kazanılan bir zafere dönüşmüştür. Bu bayram ise Atatürk’ün Türk Gençliğine verdiği en büyük armağandır. Atatürk bu gençliğe hep güvenmiş, gençlerde atalarını hiç yanıltmamıştır" dedi.

Tören öğrencilerin okudukları şiirlerle sürdü. Uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ise ödüllerini Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman takdim ettiler. Tören halkoyunu topluluklarının gösterileri ile renklendi. Hareketli müzikler eşliğinde sahnelenen halk oyunları vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Meydandaki törenin ardından Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol mensupları sergiyi gezerek yetkililerden ve sergide eserleri bulunan gençlerden bilgiler aldılar.