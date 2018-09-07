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07 Eylül 2018 11:05

Gökçe Barajı’nda doluluk yüzde 51’e geriledi

Yalova’da Gökçe Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 51’lere geriledi.

Gökçe Barajı’nda doluluk yüzde 51’e geriledi

07 Eylül 2018 11:05


Yalova’ya içme suyu sağlayan Gökçe Barajı’nda su seviyesi yaz başlarında yüzde 95’lere kadar çıkmış ve bu seviyede tutulmuştu. Yazın ise il son yılların en fazla turist sayılarına ulaştı. Dolayısıyla su tüketiminde de ciddi bir artış yaşandı. Buna bir de yağışların az olması eklenince barajın suyu hızla tükenmeye başladı. Ancak Yeşil Körfez Su Birliği’nin yaptığı yerinde planlama ile yaz boyunca hiçbir sıkıntı yaşanmadan yaz mevsimi atlatıldı. Barajda su seviyesi yüzde 51 oranına kadar geriledi.


Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz, herhangi bir sıkıntı olmadığını, hiç yağış olmasa dahi barajın suyunun en az 3 ay daha yeteceğini dile getirdi. Nergiz, “Buna rağmen her zaman tekrarladığımız şeyi tekrarlamak istiyorum. Suyu idareli kullanmalıyız. Zira ilde normalin üzerinde bir su tüketim alışkanlığı var. Eğer su tüketimini normale çekebilirsek baraj ilin tüm ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip” dedi.


Gökçe Barajı’nda şu anda 12 milyon 750 bin ton su bulunduğu dile getirildi.




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