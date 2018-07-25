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25 Temmuz 2018 14:43

Gölette inek kurtarma operasyonu

Yalova’da su içmek için girdiği gölette çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı.

Gölette inek kurtarma operasyonu

25 Temmuz 2018 14:43


Yalova İtfaiye Müdürlüğü, bir ineğin merkeze bağlı Soğucak Köyü’nde sulama göletinde çamura saplandığı ihbarını alarak harekete geçti. Kısa zamanda bildirilen yere intikal eden itfaiye ekipleri ineğin yanına yaklaştı. Hayvanı önce birkaç noktadan güvenli bir şekilde bağlayan itfaiyeciler ardından ineğin ayaklarının saplandığı çamuru küreklerle açtı. Son olarak ineği araca bağlayarak yavaş bir şekilde çeken ekipler, hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı. Bununla da kalmayan itfaiyeciler ineğin vücuduna yapışan çamurları da yıkayarak hayvanı temizledi. Sağlıklı bir şekilde saplandığı çamurdan kurtarılan inek sahibine teslim edildi.




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