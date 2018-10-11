Harçlıklarıyla arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Termal Fen Lisesi bu kapsamda hayata geçirdiği “Bir isterse beş olur” adlı proje ile diğer okullara da örnek oldu. Proje gönüllü olarak her öğrencinin ayda 1 TL bağış yapmasını öngörüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Termal Fen Lisesi Müdürü Cem Akıncı, “Bir İsterse, beş olur projesinde; sosyal yardımlaşma kültürünün artırılması, birliktelik duygusunun aşılanması, toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin fark edilmesi, cüz'i rakamlarla bile olsa bir araya gelindiğinde büyük işler başarılabildiğinin gösterilmesi hedefleniyor. Aylık 175 TL ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermeyi başardık. Projeden hareketle Okul Aile Birliğinin de ayrı bir çalışmayla veliler olarak katıldıkları kampanyayla aylık 15 öğrenciye burs veriyoruz. ‘Bir İsterse, Beş Olur' adlı projemizi çok önemsiyoruz. Geleceğin doktor, mühendis ve bilim adamlarının, yöneticilerinin maddi imkânlardan dolayı sıkıntı yaşamaması ve önceliklerinin okul hayatı olduğunu düşünmelerini sağladığımız için çok mutluyuz. Öğrenci ve öğretmenlerine, destek personeline ve velilere hassasiyetleri ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca okulda düzenlenen törenle tüm öğrenciler adına sınıf başkanlarına projeye destekleri için teşekkür belgeleri, okul idarecileri tarafından takdim edildi.